İmamoğlu’ndan öğrencilere 'diplomalı' yarıyıl mesajı
İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarıyıl tatiline giren öğretmen ve öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Diplomanızın haksız yere iptal edilmediği, mülakatın olmadığı, liyakatinize göre değerlendirildiğiniz, dünyadaki örnekleriyle yarışan okulların olduğu, fikirlerinize değer verilen bir geleceği sizlere vaadediyorum" dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarıyıl tatiline giren öğretmen ve öğrenciler için Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

“DİPLOMANIZIN HAKSIZ YERE İPTAL EDİLMEDİĞİ BİR GELECEK VAADEDİYORUM”

Yayımladığı mesajda öğrencilere fırsat eşitliği olan bir gelecek vad eden İmamoğlu, "Diplomanızın haksız yere iptal edilmediği, mülakatın olmadığı, liyakatinize göre değerlendirildiğiniz, dünyadaki örnekleriyle yarışan okulların olduğu, fikirlerinize değer verilen bir geleceği sizlere vaadediyorum" ifadelerini kullandı.

"BOL BOL KİTAP OKUYUN"

Öğrencilere seslenen İmamoğlu, tatil boyunca kendilerini geliştirmeleri için de tavsiyede bulunarak, "Yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuyun. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

