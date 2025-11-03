İstanbul'da trafik durma noktasında: Sürücüler isyan etti

İstanbul'da trafik durma noktasında: Sürücüler isyan etti
İstanbul'da haftanın ilk iş gününün sabah saatlerinde kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu etkili oldu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, ana arterler başta olmak üzere yollarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren artmaya başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 08.40 itibarıyla kent genelinde yüzde 72'ye ulaştı. Bu yoğunluk, sürücülerin ve toplu taşıma kullanan yolcuların güne zorlu bir başlangıç yapmasına neden oldu. İlerleyen saatlerde, trafiğin kısmen rahatlamasıyla birlikte saat 09.00 sularında genel yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

istanbul-istanbulda-haftanin-ilk-is-g-996147-295512.jpg

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik yoğunluğundan en çok etkilenen bölgelerden biri Anadolu Yakası oldu. Aynı saat diliminde, yani 08.40 itibarıyla, yakadaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı. Bu oran, yakadaki birçok ana ve ara güzergahta trafiğin adeta durma noktasına geldiğini gösterdi. Özellikle Maltepe D-100 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafik, araçların ilerlemesini güçleştirdi ve uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

istanbul-istanbulda-haftanin-ilk-is-g-996151-295512.jpg

ANA ARTERLER VE YAN YOLLAR TIKANDI

Kent genelindeki trafik sıkışıklığı sadece D-100, TEM gibi ana arterlerle sınırlı kalmadı. Yoğunluk, bu yollara bağlanan yan yollara ve ara sokaklara da yayıldı. Ana güzergahlardan kaçmak isteyen sürücülerin alternatif yollara yönelmesi, bu bölgelerde de trafiğin sıkışmasına neden olarak sürücülere zor anlar yaşattı.

