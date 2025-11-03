İstanbul'da trafik durma noktasında: Sürücüler isyan etti

Sabah saatlerinden itibaren artmaya başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre saat 08.40 itibarıyla kent genelinde yüzde 72'ye ulaştı. Bu yoğunluk, sürücülerin ve toplu taşıma kullanan yolcuların güne zorlu bir başlangıç yapmasına neden oldu. İlerleyen saatlerde, trafiğin kısmen rahatlamasıyla birlikte saat 09.00 sularında genel yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik yoğunluğundan en çok etkilenen bölgelerden biri Anadolu Yakası oldu. Aynı saat diliminde, yani 08.40 itibarıyla, yakadaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı. Bu oran, yakadaki birçok ana ve ara güzergahta trafiğin adeta durma noktasına geldiğini gösterdi. Özellikle Maltepe D-100 Karayolu Edirne istikametinde oluşan trafik, araçların ilerlemesini güçleştirdi ve uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı.

ANA ARTERLER VE YAN YOLLAR TIKANDI

Kent genelindeki trafik sıkışıklığı sadece D-100, TEM gibi ana arterlerle sınırlı kalmadı. Yoğunluk, bu yollara bağlanan yan yollara ve ara sokaklara da yayıldı. Ana güzergahlardan kaçmak isteyen sürücülerin alternatif yollara yönelmesi, bu bölgelerde de trafiğin sıkışmasına neden olarak sürücülere zor anlar yaşattı.