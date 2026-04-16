İstanbul'da okullara yönelik 'tehdit' paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul’da okullara yönelik saldırı planlandığı yönünde tehdit içerikli bir paylaşım yaptığı iddia edilen M.A. isimli çocuk tutuklandı.

Okullara yönelik tehdit paylaşımları: Üsküdar, Bursa ve Tokat'ta çok sayıda gözaltı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medyada İstanbul’daki bazı okullara saldırı düzenleneceğine dair tehdit içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen M.A., polis tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KENTTE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada ortaya çıkan tehdit içerikli paylaşımlar güvenlik birimlerini harekete geçirdi; Üsküdar, Bursa ve Tokat’ta yürütülen soruşturmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. DHA