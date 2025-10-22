İstanbul'da makas attı metrelerce sürüklendi!

İstanbul'da makas attı metrelerce sürüklendi!
Yayınlanma:
İstanbul’da Pendik sahil yolunda kullandığı otomobille makas atarak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracı takla attı. Otomobilin metrelerce sürüklendiği kaza, anbean başka bir sürücünün araç kamerasına kaydedildi. Yaşanan kazada, sürücü yaralandı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Tuzla istikametine makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

istanbul-pendikte-makas-atan-otomobil-974857-289504.jpg

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI!

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlarken kaza sebebiyle sahil yolunda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Makas atarak ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak takla atması, başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Trafik kazasında ölen profesör için hatıra ormanıTrafik kazasında ölen profesör için hatıra ormanı

Söz konusu görüntülerde, otomobilin makas atarak trafikte ilerlediği, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak metrelerce sürüklendiği görüldü.

Kaynak:DHA

