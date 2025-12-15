İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik felç oldu!

İstanbul’da haftanın ilk mesai günü, yağışlı havanın da etkisiyle kent genelinde trafik adeta kilitlendi. Sabah saatlerinden itibaren artan yoğunluk, hem Avrupa hem de Anadolu yakasında ulaşımı olumsuz etkiledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli bağlantı yollarında araçlar yavaş ilerlerken, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu’nun birçok bölümünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası’nda D-100’de Haliç’ten Küçükçekmece yönüne, TEM Otoyolu’nda ise İSTOÇ’tan Mahmutbey Gişeleri’ne kadar yoğunluk dikkat çekti. Esenler’de TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi; O3 Otoyolu, Otogar ve Hal Yolu gibi bağlantı yollarında da benzer sıkışıklıklar yaşandı. Edirne yönünde D-100 üzerinde trafik özellikle ağır seyretti.

Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Bahçelievler ve Bakırköy çevrelerinde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Avcılar-Küçükçekmece arasında Ankara istikametinde ve Beylikdüzü-TÜYAP arasında Edirne yönünde yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde de trafik akışı yavaşladı.

ANADOLU YAKASI DA KİLİTLENDİ

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Tuzla’dan başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe’den itibaren artan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar etkili oldu. Ataşehir’den FSM Köprüsü’ne, Şile Otoyolu’nda ise Altunizade’den Ümraniye’ye kadar araçlar ağır ilerledi.

Ana arterlerdeki sıkışıklık nedeniyle sürücülerin yöneldiği ara sokak ve caddelerde de trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda meydana gelen maddi hasarlı kazalar da trafiği daha da zorlaştırdı.

Öte yandan toplu taşımaya yönelen vatandaşlar nedeniyle tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu. Yağmurdan korunmak isteyen birçok kişi duraklarda beklemek zorunda kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 67 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 87’ye kadar çıktı.