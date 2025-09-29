İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik çilesi: Köprü ve otoyollar durma noktasında!

Yayınlanma:
İstanbul’da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde yağış ve kazaların etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı.

İstanbul’da haftanın ilk iş günü mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu zirve yaptı. Kentte gece başlayan ve gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren yağış, akşam saatlerinde sürücülerin iş çıkışıyla birleşince trafiği kilitledi.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli ile Tuzla Aydınlı kavşağı arasında yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu Ankara yönünde Çamlıca gişelerden Sancaktepe’ye, Edirne yönünde ise Kurtköy’den gişelere kadar trafiğin ağır ilerlediği görüldü. Şile otoyolunda ise Altunizade’den başlayan kuyruk Alemdağ kavşağına kadar uzandı. Ayrıca Samandıra TEM bağlantı yolunda meydana gelen yaralanmalı kaza, bölgede ekstra yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası’nda da durum farklı değildi. D-100 kara yolunda Topkapı’dan Büyükçekmece Mimar Sinan’a kadar trafik adeta durma noktasına geldi. TEM Otoyolu’nda Esenyurt, Bahçeşehir, Mahmutbey ve Hasdal kavşaklarında uzun araç kuyrukları oluştu. Florya-Sefaköy yönünde meydana gelen kaza nedeniyle de bir şerit trafiğe kapanırken yoğunluk arttı.

TOPLU ULAŞIM DA KİLİTLENDİ

Toplu ulaşımda da yoğunluk göze çarptı. Metrobüs, metro ve Marmaray seferlerinde ciddi kalabalıklar yaşanırken, Zincirlikuyu, Altunizade, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcular güçlükle ilerledi.

İBB CepTrafik haritasına göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 74, Avrupa Yakası’nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

