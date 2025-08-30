İstanbul'da güzellik merkezlerine sahtecilik ve hanutçuluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da güzellik merkezlerine sahtecilik ve hanutçuluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Küçükçekmece’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 güzellik merkezi denetlendi, 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde polis ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ruhsatsız sağlık hizmeti verme” suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 güzellik merkezine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, hanutçuluk yaptıkları belirlenen ve aralarında 3 iş yeri sahibinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde ayrıca “açığa imzanın kötüye kullanılması” ve “bedelsiz senedi kullanma” suçlarına ilişkin incelemeler yapıldı. Ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen 3 iş yerine de yasal işlem uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
