İstanbul'da 2 ayrı ağaçlık alanı ateşe verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
İstanbul'un Şişli ilçesinde 2 farklı noktada çıkan yangınları kasten çıkardığı iddia edilen 40 yaşındaki M.T. gözaltına alındı.

İstanbul’un Şişli ilçesinde 2 ayrı ağaçlık alanda çıkan yangınların ardından harekete geçen emniyet ekipleri, olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

4 Eylül günü saat 15.30’da Piyalepaşa Bulvarı’nda, 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı’nda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan araştırmada, olay yerinde ateş yaktığı belirlenen şüpheli M.T. (40) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yangına sebebiyet verme” suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

