İstanbul'da 16 yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kutlamalar nedeniyle bugün saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada tam liste verilirken alternatif yollar da açıklandı.

İSTANBUL'DA 16 YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İşte o yollar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri Hal Yolu Güney’den gelip Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

Alternatif yollar: