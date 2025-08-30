İstanbul'da 16 yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 16 yol trafiğe kapatıldı
Yayınlanma:
30 Ağustos Törenleri kapsamında İstanbul'da 16 yol trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere birçok cadde ve giriş yolu 05.45’ten program bitimine kadar kapalı olacak.

İstanbul Valiliği, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kutlamalar nedeniyle bugün saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada tam liste verilirken alternatif yollar da açıklandı.

İSTANBUL'DA 16 YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İşte o yollar:

  1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü
  2. D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  3. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  4. Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  5. Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  6. Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  7. Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  8. Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  9. Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  10. Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  11. Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
  12. Hal Yolu Güney’den gelip Vatan Caddesi girişleri
  13. Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar
  14. Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  15. Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
  16. Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

Alternatif yollar:

  1. Turgut Özal Millet Caddesi
  2. Fevzipaşa Caddesi
  3. Atatürk Bulvarı
  4. D-100 Karayolu
  5. O-3 Hal Yolu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Türkiye
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Gaziantep'te yolcu otobüsü alev alev yandı!
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı
Alacağı olduğunu söyleyerek firmanın araçlarını ateşe verdi: 1,5 milyon lira hasara yol açtı
Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir
Ekrem İmamoğlu video paylaştı: 30 Ağustos'ta meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir