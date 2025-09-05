İstanbul yağmura teslim olacak! Saat verildi, uyarılar ardı ardına geldi

İstanbul yağmura teslim olacak! Saat verildi, uyarılar ardı ardına geldi
Yayınlanma:
Meteoroloji’nin uyarısının ardından İstanbul Valiliği ve AKOM, Cumartesi günü etkili olacak sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr için peş peşe açıklama yaptı. Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği de kent genelinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr konusunda vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yağışların Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda başlayacağı ve akşam saatlerine kadar şehrin tamamında etkili olacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu Yakası’nda başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM’DAN SERİN HAVA VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise, Karadeniz üzerinden gelen serin havaların Cumartesi gününden itibaren etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde Cumartesi (yarın) itibarıyla Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 30°C’nin altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yerel ve kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

YETKİLİLER UYARDI

Hem İstanbul Valiliği hem de AKOM, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin’e bir kötü haber daha! Kaftancıoğlu'ndan sonra o il başkanı da reddetti
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin’e bir kötü haber daha! Kaftancıoğlu'ndan sonra o il başkanı da reddetti
DEM Parti'den kritik 'süreç' değerlendirmesi: Tamamen bitirir
DEM Parti'den kritik 'süreç' değerlendirmesi: Tamamen bitirir