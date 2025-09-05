İstanbul yağmura teslim olacak! Saat verildi, uyarılar ardı ardına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği de kent genelinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr konusunda vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yağışların Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda başlayacağı ve akşam saatlerine kadar şehrin tamamında etkili olacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu Yakası’nda başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde görüleceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklenmektedir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AKOM’DAN SERİN HAVA VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada ise, Karadeniz üzerinden gelen serin havaların Cumartesi gününden itibaren etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde Cumartesi (yarın) itibarıyla Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların 30°C’nin altına gerileyeceği, beraberinde aralıklarla yerel ve kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

YETKİLİLER UYARDI

Hem İstanbul Valiliği hem de AKOM, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.