İstanbul Valiliği Enrico Macias konserini yasakladı

Yahudi kökenli Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias, 5 Eylül günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Ancak Macias'ın vereceği konser, İsrail karşıtı grupların tepkisini çekti.

Macias'ın daha önce İsraillilere destek programında sahne aldığını belirten gruplar, konserin iptal edilmesi ve protesto çağrısında bulunmuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KONSER ÖNCESİ YASAK KARARI

İstanbul Valiliği, gelen protesto çağrıları üzerine konserin yasakalndığını duyurdu.

Valilik, 5 Eylül günü saat 00.01 ile 23.59 saatleri arasında, tiyatro ve çevresinde her türlü konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eyleminin yasaklandığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail' in Gazze' de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."