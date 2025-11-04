İstanbul sise teslim oldu: Trafik durma noktasına geldi

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, işe ve okula gitmek için yola çıkan sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Erken saatlerde yola çıkanlar dahi, sisin neden olduğu yavaşlama ve artan yoğunlukla karşılaştı. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki ana yollarda ve bağlantı noktalarında vatandaşlar uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ZİRVE YAPTI

Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi, araçların daha yavaş ve dikkatli ilerlemesine neden olarak trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 76 seviyelerine ulaştı. Bu oran, kent genelinde trafiğin birçok noktada durma noktasına geldiğini gösterdi.

İLERLEYEN SAATLERDE YOĞUNLUK AZALDI

Sabah saatlerinin ilerlemesiyle birlikte sisin etkisi kademeli olarak azalmaya başladı. Sis dağıldıkça görüş mesafesi arttı ve buna paralel olarak trafik yoğunluğunda da düşüş yaşandı. Kent genelindeki trafik, yavaş yavaş normal seyrine dönmeye başladı.