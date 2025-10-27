'İstanbul Senin' soruşturmasında hafriyatçıya 'kişisel veri' suçlaması: Hakimlikten 'somut delil yok' cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında "naylon fatura" suçlamasıyla gözaltına alınan hafriyatçı Erol Topçu, "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Topçu hakkında somut delil bulunmadığını belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "İstanbul Senin" uygulaması ile İstanbulluların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek kaydedildiği iddiasıyla 15 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

7 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından yürütülen soruşturmada savcılık 7 kişiyi tutuklama talebiyle, 9 kişiyi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"NAYLON FATURA"DAN ALINDI "KİŞİSEL VERİ"DEN SEK EDİLDİ

Tutuklama talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 kişiden biri olan iş insanı ve hafriyatçı Erol Topçu’nun, farklı bir gerekçeyle hakimliğe sevk edildiği ortaya çıktı. Topçu, "naylon fatura" iddiasıyla gözaltına alındığı halde "Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek" suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

Topçu'nun avukatı ise müvekkilinin belediyeye çalışan bir firmaya taşeron olarak hafriyat işi yaptığını ve maden sahasında 120 personel çalıştırdığını belirtti.

"İNTERNETTEN ANLAMAM"

Erol Topçu hakimlik ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Kişisel verilerle benim bir alakam yoktur. Ben internetten anlamam. İBB ile bir ilişkim yoktur. Dosyada yanlışlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

HAKİMLİK: SUÇ İŞLEDİĞİNE DAİR SOMUT DELİL YOK

Hakimlik, savcılığın Erol Topçu hakkındaki tutuklama talebini reddederek, Topçu'yu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Hakimlik kararında, "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalinin bulunduğu, dosya kapsamında şüpheli hakkında atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koyan somut delil bulunmadığı..." ifadelerine yer verildi.

Topçu, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Emrah Yüksel, Esra Huri Bulduk, Iraz Bayrak (Bıyık), Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan ve Şehide Zehra Keleş ise tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

