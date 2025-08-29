İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması

Emniyet teşkilatı, İstanbul'da huzuru bozacak suçların önlenmesi için helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş ve Deniz Liman şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Polis köpeğinin de katıldığı denetimlere polis helikopteri ve polis botu ayrıca helikopter ile havadan destek verildi.