İstanbul kararı Kurultay davasını da etkileyecek! Adalet Bakanı Tunç mesajını şimdiden verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilip mevcut yönetime Gürsel Tekin'in de arasında olduğu heyetin kayyum olarak atanmasını değerlendirdi.

CHP'nin İstanbul ve Ankara'da devam eden davalarına işaret eden Bakan Tunç, Kurultay davasını işaret etti.

İSTANBUL KARARI KURULTAY DAVASINI DA ETKİLEYECEK!

İl kongresi kararının, CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davayı da etkileyecek düzeyde olduğunu dile getiren Tunç, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde" diye konuştu.

ADALET BAKANI TUNÇ MESAJINI ŞİMDİDEN VERDİ

Mahkemenin CHP İstanbul kararının itiraza açık olduğunu yineleyen Tunç, "Kabul edilen kararlar için aynı mahkemeye başvurabilirler. Süreç devam ediyor. Mahkemenin vereceği kararlara uymak gerekiyor." dedi.

Kararlara saygı duyulması gerektiğinin de ifade eden Tunç, "Bunları başlatanlar da CHP içindeki delegeler ve yöneticiler" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kayyum kararını kabul etmediklerini söylediği ifadeleri "talihsiz" olarak yorumlayan Tunç, "Mahkeme kararları eleştirilebilir. Neticede ortada bir yargı kararı var. O karara uyulması hukuk devletinin gereğidir" dedi.

