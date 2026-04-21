İstanbul için tahminler değişti: Buz kestirecek düşüş öncesi uyarı geldi

İstanbul dün akşam saatlerinde gökyüzünü sarması beklenen kara bulutların peşine bugün 7 derece kadar soğuyan havanın etkisine girerek mevsim normallerinin altına düşecekti. Beklenen soğuk ve yağış bugün gerçekleşmezken İBB AKOM ve Meteoroloji tahminlerini güncelledi.

Yapılan güncellemelerin ardından 8 dereceye kadar soğuyacak hava ve kuvvetli yağış için uyarılar peş peşe geldi.

İSTANBUL İÇİN TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Daha önce dün akşam saatlerinde başlaması öngörülen ani değişim için tahminler değişti. İBB AKOM tarafından paylaşılan verilere göre, 21 Nisan Salı günü öğle saatlerinde 19°C’ye kadar yükselen bahar havası, akşam saatlerinden itibaren yerini Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

Akşam saatlerinde rüzgarın lodaostan poyraza dönmesiyle (10-40 km/s) sıcaklıklar düşmeye başlayacak ve gece saatlerinde 9°C seviyelerine gerileyecek.

Bugün hissedilmeyen soğumanın gece yarısından itibaren sağanak yağışla birlikte megakenti etkisi altına alması bekleniyor.

Dikkat!

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar Çarşamba (yarın) gününden itibaren 6-8°C birden azalacak. Mevsim normallerinin altına düşecek olan sıcaklıklarla birlikte sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

BUZ KESTİRECEK DÜŞÜŞ ÖNCESİ UYARI GELDİ

İstanbul’da asıl keskin sıcaklık düşüşü Çarşamba günü yaşanacak. AKOM verilerine göre sıcaklıklar bir anda 6 ila 8 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 12°C, en düşük sıcaklığın ise 8°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağmur kuvvetli yağacak dalga dalga vuracak

Şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı ve metrekareye 10-20 kg yağış düşeceği tahmin edilen bu süreç için İstanbul Valiliği de kritik bir uyarı yayımladı. Valilik açıklamasında, Çarşamba günü yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışlı sistemin Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, hafta sonundan itibaren güneşli hava geri dönecek. Pazar günü sıcaklıkların yeniden 20°C seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

