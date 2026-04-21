Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama

Yayınlanma:
Çorum’un Alaca ilçesinde, bir mesajlaşma grubunda okullara saldırı düzenleneceğine dair asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10. sınıf öğrencisi S.G. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MESAJLAŞMA GRUBUNDA PROVOKATİF PAYLAŞIM

İlçe genelindeki bir öğrenci mesajlaşma grubunda, okullara yönelik silahlı saldırı olacağına dair tehdit içerikli ve provokatif paylaşımların yapıldığı ihbarı üzerine Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Yapılan dijital incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları 16 yaşındaki lise öğrencisi S.G.'nin yaptığı tespit edildi.

9 ilde yasa dışı veri sorgulayanlara operasyon: 11 kişi tutuklandı9 ilde yasa dışı veri sorgulayanlara operasyon: 11 kişi tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan S.G., tutuklanarak Samsun’daki Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Türkiye
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Likya Yolu doğa ve tarihle buluştu: Zorlu rotaya akın başladı
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor
Dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişiyor! Şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor