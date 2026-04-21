Lise öğrencisine "okul saldırısı" paylaşımı nedeniyle tutuklama

Çorum’un Alaca ilçesinde, bir mesajlaşma grubunda okullara saldırı düzenleneceğine dair asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10. sınıf öğrencisi S.G. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MESAJLAŞMA GRUBUNDA PROVOKATİF PAYLAŞIM

İlçe genelindeki bir öğrenci mesajlaşma grubunda, okullara yönelik silahlı saldırı olacağına dair tehdit içerikli ve provokatif paylaşımların yapıldığı ihbarı üzerine Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Yapılan dijital incelemeler neticesinde, söz konusu paylaşımları 16 yaşındaki lise öğrencisi S.G.'nin yaptığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alaca Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan S.G., tutuklanarak Samsun’daki Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. (AA)