İstanbul için haşere alarmı: Valilikten 'kesintisiz mücadele' talimatı

İstanbul Valiliği, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber vektör (karasinek, sivrisinek, kene vb.) ve diğer zararlı haşerelerin popülasyonunda görülen artışın önüne geçmek amacıyla bir genelge yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan vektör (karasinek, sivrisinek, kene vb.) ve diğer zararlı haşerelerin popülasyonunun olumsuz etkilerini en aza indirmek halk ve çevre sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgede, yürütülecek faaliyetlerin hukuki dayanakları ve uygulama esasları şu şekilde sıralandı:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda etkin ve sürdürülebilir mücadele yürütülmesine yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda; sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve benzeri vektörler ile diğer zararlı haşerelere karşı yürütülecek mücadele faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürülmesi, mücadelede insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerin kullanılması sağlanacaktır."

RİSKLİ ALANLARDA DÜZENLİ İLAÇLAMA YAPILACAK

Genelge kapsamında, vektör üreme alanlarının kontrolü için belirli bölgelere odaklanılması talimatı verildi. Dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar ile çöp toplama ve depolama alanları gibi riskli bölgelerde düzenli ilaçlama yapılması kararlaştırıldı. Özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve gerekli çevresel tedbirlerin alınması hususlarına riayet edilecek.

Ayrıca plaj ve sahil şeridinde haşere üremesine zemin hazırlayan yosun birikintilerinin temizlenmesi, kıyı şeridinin atıklardan arındırılması, sosyal donatı alanlarının (duş, tuvalet vb.) temizliğine özen gösterilmesi ve gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılması sağlanacak.

İHMALİ OLANLAR HAKKINDA İDARİ İŞLEM TESİS EDİLECEK

Valilik genelgesinde, inşaat alanları, metruk yapılar, bodrum katlar ve hayvan barınakları gibi vektör üremesine sebebiyet verecek su birikintilerinin oluştuğu alanlarda da ilaçlama faaliyetlerinin yapılacağı belirtildi.

Tedbirlerin uygulanması süreciyle ilgili olarak şu uyarı yapıldı:

"Yukarıda belirtilen tedbirler doğrultusunda Kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda, Belediye Başkanlıkları ve ilgili kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler tesis edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim."