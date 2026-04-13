Antalya depremle sarsıldı Naci Görür dikkati asıl büyük tehlikeye çekti

Antalya'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kamuoyunun dikkatini bölgedeki büyük tehlikeye çekti. Sarsıntının gerçekleştiği fay hattının kapasitesine vurgu yapan Görür, bölgedeki riskin boyutlarını hatırlatarak yetkilileri ve vatandaşı uyardı.

Antalya'nın kıyı kesimleri, sabah saatlerinde yerin 5 kilometre derinliğinden gelen bir sarsıntıyla uyandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kıyı şeridinde belirgin şekilde hissedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

KRİTİK ADRES: HELEN-KIBRIS FAY ZONU

Depremin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden teknik bir değerlendirme paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının sadece yerel bir hareketlilik olmadığını, çok daha büyük bir sistemin parçası olduğunu belirtti. Görür, depremin meydana geldiği noktanın "Helen-Kıbrıs Fay Zonu" üzerinde bulunduğuna işaret etti.

"BU FAY ÇOK DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Sarsıntının sığ karakterli olmasının etkisini artırdığını ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay sisteminin taşıdığı potansiyel tehlikeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7'lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun."

DERİNLİK VE LEVHA YAPISI RİSKİ ARTIRIYOR

AFAD verileriyle de teyit edilen 5 kilometrelik sığ derinlik, depremin yüzeyde daha net hissedilmesine neden olurken; Görür'ün üzerleyen levha vurgusu, bölgedeki tektonik hareketliliğin ciddiyetini ortaya koydu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

