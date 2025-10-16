İstanbul esnafı yasta! Duayen başkan Faik Yılmaz vefat etti

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB), Başkanı Faik Yılmaz yaşamını yitirdi. Esnaf camiasının duayeni Yılmaz için “Onun emeği, tevazusu ve insan sevgisi hafızamızda yaşayacak” denildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB), Başkan Faik Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “İSTESOB’un değerli Başkanı, camiamızın duayeni Sayın Faik Yılmaz’ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz” denildi.

Birlik açıklamasında Yılmaz’ın esnaf teşkilatına yıllarını adadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yıllarını esnaf ve sanatkâr teşkilatına adamış, her daim esnafın yanında durmuş, ahiliğin kardeşlik ve dürüstlük ilkelerini hayatının merkezine koymuş bir önderdi. Onun emeği, tevazusu ve insan sevgisi bu teşkilatın hafızasında daima yaşayacaktır.”

FAİK YILMAZ

Açıklamada son olarak, “İSTESOB ailesi olarak, başkanımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyor; ailesine, yakınlarına ve tüm esnaf camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” denildi.

FAİK YILMAZ KİMDİR?

Faik Yılmaz, 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Çalışma hayatına deri konfeksiyon terzisi olarak atıldı, cemiyet hayatına da Güngören Spor Kulübü’nde1972 yılında yöneticilik yaparak başladı. 1977 yılında Güngören Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan vekilli olan Faik Yılmaz, bu odaya 31.10.1980 tarihinde başkan seçildi ve halen bu oda başkanlığını sürdürmektedir.1984 yerel seçimlerinde Güngören Merkez Mahallesi muhtarlığına seçildi. Türkiye’nin kalkınması ve büyümesinin organize sanayi sitelerinden geçtiğini inanan Faik Yılmaz, bu amaçla İstanbul’daki birçok sanayi sitesinin kuruluşuna öncülük etti. Kendisi tarafından kurulan İkitelli’de Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 1983 yılında başkanlığını yaptı.

1984 yılında İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu üyeliğine, 1986 yılında ise yapılan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

1994 yılında Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkan Vekilliği görevine seçildi. 25.12.2005 tarihinde yapılan seçimlerden sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin Başkan Vekilliği görevine getirildi. Yönetim kurulunca 23 Ocak 2009 tarihinde, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanlığa seçildi. 2010 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Faik Yılmaz, 2010- 2014 yılları arasında TESK Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Faik Yılmaz, İSTESOB’un 33.,34., 35. ve 36. Olağan Genel Kurulları’nda delegelerin büyük çoğunluğuyla yeniden başkan seçildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

