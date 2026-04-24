İstanbul, Ankara, Eskişehir... 32 ilde hastane arazileri tek tek özelleştiriliyor!

İktidarın şehir hastaneleri politikalarının sağlık hizmetlerini merkezileştirdiği ve bazı kamu hastanelerinin işlevsizleşmesine yol açtığı tartışmaları sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı 32 ilde çoğu sağlık hizmeti verilen alanlardan oluşan çok sayıda taşınmazı özelleştirme kapsamına aldı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve başta olmak üzere çok sayıda sağlık tesisinin arazisi özelleştirilecek.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP iktidarının şehir hastaneleri politikaları kapsamında birçok devlet hastanesinin kapatılması ve sağlık hizmetlerinin büyük komplekslere taşınması tartışılmaya devam ederken, dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 32 ilde bulunan çok sayıda sağlık alanını özelleştirme kapsam ve programına aldı.

32 İLDE HASTANE ARAZİLERİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Karar kapsamında Türkiye genelinde farklı illerdeki çok sayıda taşınmazın özelleştirilmesi planlanıyor. Listede; Ağrı, Artvin, Amasya, Çanakkale, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Tunceli’de birer; Çankırı, Kırklareli, Konya, Manisa, Mardin ve Trabzon’da ikişer taşınmaz yer alıyor. Adana, Afyonkarahisar, Elazığ ve Eskişehir’de üçer, Bursa’da dört, Balıkesir’de beş, Samsun’da altı, İstanbul’da yedi ve Ankara’da sekiz taşınmaz özelleştirme listesine dahil edildi.eskisehir.pngadana-seyhan-hastane.pngbursa-ali-osman-devlet-hastanesi.png

Özelleştirme kapsamına alınan alanların büyük bölümünün daha önce sağlık hizmeti verilen yerler olması dikkat çekti. Listede yer alan taşınmazlar arasında Adana Yüreğir Devlet Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi Barajyolu Ek Binası, Afyonkarahisar Başmakçı ve Çobanlar ilçe hastaneleri, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Ankara’daki çeşitli sağlık tesisleri bulunuyor.

Balıkesir, Bursa, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Karabük gibi illerdeki devlet hastaneleri de özelleştirme kapsamına giren yapılar arasında yer aldı.isli-etfal.png

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ İLE PENDİK DEVLET HASTANESİ DE LİSTEDE

İstanbul’da ise Sarıyer’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi ile Pendik Devlet Hastanesi arazileri listeye dahil edildi. Ayrıca Teşvikiye’deki ilçe sağlık müdürlüğü binası ve Şişli’deki bir aile sağlığı merkezi de özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar arasında bulunuyor. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

