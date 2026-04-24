Sarıyer'deki Şişli Hamidiye Etfal ve Pendik Devlet Hastanesi'nin arazileri özelleştiriliyor!

Cengiz Karagöz - halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'nin şehir hastaneleri politikaları kapsamında birçok devlet hastanesinin kapatılması ve sağlık hizmetlerinin yeni komplekslere taşınması, kamuoyunda tartışmaları beraberinde getiriyor. Bu süreçte yalnızca sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması değil, aynı zamanda kapatılan hastanelere ait arazilerin geleceği de önemli bir gündem maddesi haline geldi.

İktidarın bu politikalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İstanbul’da kamuya ait sağlık taşınmazlarının özelleştirme kapsamına alınması dikkat çekti.

Sarıyer’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin yer aldığı 95 bin 218 metrekarelik arazi ile Pendik Devlet Hastanesi’nin 5 bin 682 metrekarelik alanı özelleştirme kapsamına dahil edildi.

ASM'LER DE ÖZELLEŞTİRME LİSTESİNDE

Bunun yanı sıra Şişli Teşvikiye’deki İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve Şişli’deki bir Aile Sağlığı Merkezi de listeye eklendi. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Şişli Hamidiye Etfal'in bulunduğu arazide daha önce Tekel Kibrit Fabrikası kurulu olduğu ve 1988’e kadar işletildiği öğrenildi. ​​​​​​​

2021'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınma süreci de tartışmalara yol açmıştı. Hastane özelleştirme kapsamına alınan Sarıyer’deki yerleşkeye ve Seyrantepe’deki binaya taşınmıştı. Yeni yerleşkenin de özelleştirme kapsamına alınması tartışma konusu oldu.

KADIKÖY'DEKİ KALP HASTANESİ DE ÖZELLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Kadıköy’de kamuoyunda “Koşuyolu Kalp Hastanesi” olarak bilinen yaklaşık 20 bin 854 metrekarelik alanın da geçtiğimiz haftalarda satış listesine eklendiği ifade edildi.