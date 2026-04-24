Sarıyer'deki Şişli Hamidiye Etfal ve Pendik Devlet Hastanesi'nin arazileri özelleştiriliyor!

İstanbul’da Sarıyer'deki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi ve Pendik Devlet Hastanesi arazileri özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme listesine Teşvikiye'deki ilçe sağlık müdürlüğü binası ve Şişli'deki bir aile sağlığı merkezi binası da yer aldı.

Cengiz Karagöz - halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'nin şehir hastaneleri politikaları kapsamında birçok devlet hastanesinin kapatılması ve sağlık hizmetlerinin yeni komplekslere taşınması, kamuoyunda tartışmaları beraberinde getiriyor. Bu süreçte yalnızca sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması değil, aynı zamanda kapatılan hastanelere ait arazilerin geleceği de önemli bir gündem maddesi haline geldi.

İktidarın bu politikalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İstanbul’da kamuya ait sağlık taşınmazlarının özelleştirme kapsamına alınması dikkat çekti.sisli-etfal.png

Sarıyer’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nin yer aldığı 95 bin 218 metrekarelik arazi ile Pendik Devlet Hastanesi’nin 5 bin 682 metrekarelik alanı özelleştirme kapsamına dahil edildi.

ASM'LER DE ÖZELLEŞTİRME LİSTESİNDE

Bunun yanı sıra Şişli Teşvikiye’deki İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve Şişli’deki bir Aile Sağlığı Merkezi de listeye eklendi. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Şişli Hamidiye Etfal'in bulunduğu arazide daha önce Tekel Kibrit Fabrikası kurulu olduğu ve 1988’e kadar işletildiği öğrenildi. pendik-devlet-hastanesi.png​​​​​​​

2021'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin taşınma süreci de tartışmalara yol açmıştı. Hastane özelleştirme kapsamına alınan Sarıyer’deki yerleşkeye ve Seyrantepe’deki binaya taşınmıştı. Yeni yerleşkenin de özelleştirme kapsamına alınması tartışma konusu oldu.

KADIKÖY'DEKİ KALP HASTANESİ DE ÖZELLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Kadıköy’de kamuoyunda “Koşuyolu Kalp Hastanesi” olarak bilinen yaklaşık 20 bin 854 metrekarelik alanın da geçtiğimiz haftalarda satış listesine eklendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Akdeniz beşik gibi sallanıyor
Akdeniz beşik gibi sallanıyor
Son ankette fark 3 puan: İYİ Parti'den dikkat çeken sıçrama
Son ankette fark 3 puan: İYİ Parti'den dikkat çeken sıçrama
Beyaz yakalıların mesaisi bitmiyor: Akşamları kurye ya da taksici oluyorlar!
Beyaz yakalıların mesaisi bitmiyor: Akşamları kurye ya da taksici oluyorlar!