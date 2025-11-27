İsrailli iki kuzenden biri diğerini öldürmüştü: Olay güvenlik akmerasında

Antalya'da İsrailli iki kuzen arasında çıkan tartışmada, Türkiye'den ev alarak vatandaş olan kuzeni Doğan Duman'ı (52) tabanca ile vurup öldüren Imad Almograbi'nin (44) saldırıyı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana geldi.

İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.

EV ALARAK TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ

Imad Almograbi, dün savcılıkta verdiği ifadede Türkiye'den ev alarak Türk vatandaşı olduğunu, olaydan yaklaşık üç hafta önce İsrail’de iki yeğeninin, uzaktan akrabaları tarafından öldürüldüğünü, ağabeyinin ise yaralanması üzerine taziye için İsrail’e gittiğini, 24 Ekim’de Türkiye’ye geri döndüğünü ve Doğan Duman’ın yeğeni M.M.E.’nin kendisini görüşmeye çağırdığını söyledi. Almograbi görüşmenin, İsrail’de yaşanan olayla ilgili ağabeyinin ifadesini değiştirmesi talepleri nedeniyle yapıldığını ifade etti.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kafeden çıkan Doğan Duman'ın kuzeni Imad Almograbi'nin omuz atmasıyla yere düştüğü, Almograbi'nin daha sonra tabancayla Duman'a şarjör bitene kadar ateş ettiği görüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

