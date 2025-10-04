İsrail'in alıkoyduğu Türkleri getiren uçak yolda! Uçakta 137 kişi var

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çeşitli ülkelerden aktivistlerin olduğu ve İsrail güçlerinin el koyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere tahsis edilen uçağın İstanbul'a gelmek üzere havalandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalanmıştır. Uçağın TSİ 15:40 civarında iniş yapması beklenmektedir. Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunmaktadır" dedi.

Uçakta Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da yer aldığı belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivistin, bugün saat 15.05'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağını aktardı.

Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Uçak saat 13:40’ta kalkmıştır ve saat 15:05’te İstanbul Havalimanına inmesi beklenmektedir. Uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcu yer alacaktır.

Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistler şehrimize inmeleri akabinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması sağlanacak ve akabinde İstanbul emniyet Müdürlüğü’ne intikalleri sağlanarak ifadelerine başvurulacaktır, soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir, kamuoyunun bilgisine duyurulur."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.