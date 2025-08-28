İş yerinin içindeki kuyudan ceset çıktı: Dehşet olayın detayları öğrenildi

İstanbul’un Fatih ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi’nde bulunan inşaat malzemeleri satılan iş yerindeki kuyuda dün bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Yapılan incelemede, cesedin 43 yaşındaki Sedat Dereli’ye ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi Ş.K. ve oğlu A.C.K. gözaltına alındı. Dereli’nin ağabeyi, kardeşinin A.C.K. ile yakın arkadaş olduğunu, aralarında bir altın alışverişi bulunduğunu ve en son onunla görüşmeye gittiğini söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENDİ

Şüphelilerin ifadelerinde çelişkiler bulunması üzerine polis, A.C.K’nin çalıştığı iş yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıkları da ifadelerinde dikkat çekici detaylar aktardı. Mahallede çay satan bir esnaf, boş bardakların kapalı kepenklerin arkasından kendisine uzatıldığını ve iş yerinin ışıklarının geç saatlere kadar açık kaldığını anlattı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER VE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAN SIÇRAYAN DUVARLARI BOYAMIŞ

Tekrar ifadesi alınan A.C.K'nin, iş yerinde oturdukları sırada çantada ruhsatsız silah olduğunu, silahın kazayla patladığını, ölen Dereli'nin cesedini yarım saat başında ağlayarak bekledikten sonra kuyuya attığını, ertesi gün tekrar iş yerine giderek kan sıçrayan koltuğu çöpe attığını ve duvarları boyadığını söylediği öğrenildi.