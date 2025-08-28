İş yerinin içindeki kuyudan ceset çıktı: Dehşet olayın detayları öğrenildi

İş yerinin içindeki kuyudan ceset çıktı: Dehşet olayın detayları öğrenildi
Yayınlanma:
Fatih'te inşaat malzemeleri satılan dükkandaki kuyuda erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan iş yerinin sahibi ve oğlu olan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Cibali Caddesi’nde bulunan inşaat malzemeleri satılan iş yerindeki kuyuda dün bir erkeğe ait ceset bulunmuştu. Yapılan incelemede, cesedin 43 yaşındaki Sedat Dereli’ye ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi Ş.K. ve oğlu A.C.K. gözaltına alındı. Dereli’nin ağabeyi, kardeşinin A.C.K. ile yakın arkadaş olduğunu, aralarında bir altın alışverişi bulunduğunu ve en son onunla görüşmeye gittiğini söyledi.

istanbul-fatihte-kuyuya-atilan-ceset-885792-263215.jpg

GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENDİ

Şüphelilerin ifadelerinde çelişkiler bulunması üzerine polis, A.C.K’nin çalıştığı iş yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıkları da ifadelerinde dikkat çekici detaylar aktardı. Mahallede çay satan bir esnaf, boş bardakların kapalı kepenklerin arkasından kendisine uzatıldığını ve iş yerinin ışıklarının geç saatlere kadar açık kaldığını anlattı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER VE TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

istanbul-fatihte-kuyuya-atilan-ceset-885796-263215.jpg

KAN SIÇRAYAN DUVARLARI BOYAMIŞ

Tekrar ifadesi alınan A.C.K'nin, iş yerinde oturdukları sırada çantada ruhsatsız silah olduğunu, silahın kazayla patladığını, ölen Dereli'nin cesedini yarım saat başında ağlayarak bekledikten sonra kuyuya attığını, ertesi gün tekrar iş yerine giderek kan sıçrayan koltuğu çöpe attığını ve duvarları boyadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
İncelenirken patladı: 2 asker öldü
İncelenirken patladı: 2 asker öldü
Kayınpederi tarafından 9 kurşunla öldürüldü
Kayınpederi tarafından 9 kurşunla öldürüldü
Gişelerde TIR'ın devrilme anı kamerada: 5 kişi yaralandı
Gişelerde TIR'ın devrilme anı kamerada: 5 kişi yaralandı