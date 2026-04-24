İş yerinde tartıştığı kuzeni tarafından öldürüldü
Ardahan'da, iş yerine gelen teyzesinin oğlu Gürdal A. tarafından bıçaklanan İsrafil Çeğil hayatını kaybetti.
Ardahan'da bir plastik doğrama dükkânına gelen Gürdal A. ile kuzeni İsrafil Çeğil arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 43 yaşındaki Gürdal A., yanındaki bıçakla kuzeni Çeğil'e saldırdı.
Yaşlı kadını evinin bahçesinde bıçakladı!
Saldırıda 44 yaşındaki Çeğil ağır yaralanırken; çevredekilerin ihbarı üzerine Atatürk Caddesi'ndeki dükkâna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İsrafil Çeğil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çeğil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli Gürdal A. gözaltına alındı. (DHA)
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor