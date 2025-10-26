İrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

İrlanda'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 63,4'ünü alan sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly, ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

İrlanda'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlar açıklandı. Seçimde sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

RAKİBİNE BÜYÜK FARK ATTI

Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine yapılan seçimde Connolly, Fine Gael Partisi’nin adayı Heather Humphreys ile yarıştı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.

