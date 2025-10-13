İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi başkomiser ikna etti!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi Baydar Sokak’ta meydana gelen olayda, 9 katlı binada kapıcılık yapan H.C.’nin dairesini su bastı. Yaşanan olaydan etkilenen H.C., sabah saatlerinde çatıya çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ AŞAĞIDA ÖNLEM ALDI!

İtfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken polis ekipleri de H.C.’yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Olay yerine intikal eden Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları, H.C. ile görüşerek aşağı inmesi için ikna etti.

BAŞKOMİSER İKNA ETTİ!

H.C., bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Başkomiser Tufan Arıkoğulları’nın ikna çabaları, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

H.C., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.