Fatih'te şüpheli kadın ölümü: 5'nci kattan 'düştü' kurtarılamadı

Yayınlanma:
Fatih'te yabancı uyruklu Gulzhamal Taalaibek Kyzy, yaşadığı binanın 5'nci katından düştü. Hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay yerinde kırık içki şişesi ve bardak tespit edilirken olay sırasında evde bulunan bir kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu 31 yaşındaki Gulzhamal Taalaibek Kyzy, yaşadığı binanın 5’inci katındaki dairenin camından düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan bir kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 05.35 sıralarında Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Gulzhamal Taalaibek Kyzy, henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin camından düştü.

İstanbul'daki kadın cinayetinin şüphelisi Özbekistan'da yakalandı! Kan donduran itirafİstanbul'daki kadın cinayetinin şüphelisi Özbekistan'da yakalandı! Kan donduran itiraf

Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandıEşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Kyzy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. istanbul-fatihte-5inci-kattan-dusen-k-958275-284582.jpg

KIRIK İÇKİ ŞİŞESİ VE BARDAK TESPİT EDİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı evde kalan yabancı uyruklu Zarına B., aşırı içkili halde bulundu. Dairede yapılan incelemelerde kırık içki şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.istanbul-fatihte-5inci-kattan-dusen-k-958273-284582.jpg

Olayın yaşandığı binanın zemin katında esnaflık yapan Yasemin Savur, "Sabah geldiğimizde olayı öğrendik. Bizim binada 4'üncü kattaki müşterimiz vardı, bizden alışveriş yapardı. İntihar mı kendi mi atladı bilmiyoruz. Annesi ve kendisi vardı evde, başka kimseyi görmedim girip çıkan" dedi.

Çevre esnafı Fevzullah Akarcık, yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadını tanıdığını ifade ederek "Sabah iş yerine geldiğimde polisler sokağı kapatmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Tanıyorum, müşterimdi. Bir kızı, oğlu ve kendisi vardı. Sabah müşterim kadının kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Türkiye
Karabük'te otomobil kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı
Karabük'te otomobil kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı
TEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptı
TEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptı