Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde, 4 Ekim akşamı meydana gelen olayda Merve Yücel (19), birlikte yaşadığı Samet Gündoğdu ile balkonda tartıştığı sırada düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Yücel’i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Alkollü olduğu öğrenilen Samet Gündoğdu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gündoğdu, emniyetteki ifadesinde “Eşimle tartıştık, sinirlenip eşyaları kırdım ama fiziksel olarak zarar vermedim. Eşim kendi iradesiyle balkondan atladı” dedi.

Komşulardan Mustafa Ünsal, çiftin daha önce de şiddetli kavga ettiğini belirterek, “1-2 ay önce yine kavga etmişlerdi. Polisi aramıştık, gelip onu götürmüştü” ifadelerini kullandı.

2024 yılında evlendikleri ve bir çocukları olduğu öğrenilen çift arasında herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Gündoğdu, savcılık sorgusunun ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘BABASINA 'ONU KURTAR' DİYORDU’

Mahalle sakinlerinden İntizar Hınç, “Biz yerdeyken gittik, gördük. Ben bilmiyorum, nasıl düşmüş. Yerdeyken bir zelzele koptu, 'Kadın düştü, düştü' dediler. Gittik, kadın orada böyle yan yatıyordu. O zaman gördüm. Babasına 'Kurtar, kurtar onu, baba, kurtar' diyordu. Babası yanında değildi, sonra gelmiş. Ben camdan bakıyordum. Ondan sonra çıktım. Ama cesaret edip gidip kadının üstüne bakmadım. Çocuklar kayınbabasındaymış. Onlar da oradaymış, onlar gelmiş. Çocuk orada kalmış. Gelmiş, evde kavga etmişler. Oğlum Bilal’e dedim. 'Ne oldu?' dedi. Böyle böyle kavga ettiler. Kadınlar bağırınca dışarı çıktık. Bizim de haberimiz yok. İçiyor, içiyor, kendini kaybediyor. Bir de raporu varmış herhalde" dedi.

‘MERDİVENLERDE KAN VARDI’

Çiftin üst kat komşusu olan Mustafa Ünsal ise, “Valla, biz gürültü duyduk, o akşam tartışıyorlardı. Hatta polis aradık, 112’ye. ‘Gelin’ dedik. Polis gelene kadar olan oldu. Kapıyı böyle sert çekti, vurdu. Anlamadık. Ama merdivenlerde bir sürü kan vardı. Elleri kanlıydı yani. Dövdü demek onu. Kadını biz burada yerde gördük yani hareketsiz yatıyordu” diye konuştu.

Ünsal, “Geldi başına, çılgınca bağırıyordu 'Merve, bunu bana yapma, beni bırakma' diye. 10-15-20 dakika geçti, polis geldi, ambulans geldi. Ambulansı bindirdiler, götürdüler yani” dedi.

Ev sahibinin evle ilgili anlattıklarını da anlatan Ünsal, "Zaten evi darmadağın etmişler. Televizyon kırılmış, eşyalar alt üst olmuş. Görmedik. Sonradan ev sahibi geldi, onun söylemesiyle duyduk yani. Eşyaların durumu, cam kırıkları falan varmış evin içinde. Durum bu vaziyette yani" dedi.