İnternette "okul avcısı" aramasında skandal sonuçlar: Çok sayıda oyuna erişilebiliyor

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından başlatılan adli soruşturma, dijital dünyadaki denetimsizliğin boyutlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde kendisini “okul avcısı” (school hunter) olarak tanımladığı ortaya çıktı. Arama motorlarında bu temayı içeren oyunlara kolay erişilebilmesi ise tartışma yarattı.

BİLGİSAYARINDA “OKUL AVCISI” NOTLARI BULUNDU

Soruşturma kapsamında saldırganın bilgisayarı ve internet geçmişi uzman ekipler tarafından incelendi. Yapılan incelemede Mersinli’nin dijital ortamda kendine özgü bir kurgu oluşturduğu tespit edildi.

Saldırganın bilgisayarındaki notlarda ve forum yazışmalarında kendisini “okul avcısı” olarak tanımladığı, saldırı öncesinde çevrimiçi ortamlarda bu kimliği benimsediği belirlendi.

ARAMA MOTORLARINDA ŞİDDET İÇERİKLERİNE KOLAY ERİŞİM

Habertürk’te yer alan habere göre, popüler arama motorlarında İngilizce olarak yapılan “school hunter” veya “school shooting game” aramalarında, okul saldırılarını konu alan çok sayıda oyuna herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaşılabiliyor.

Bu oyunların büyük bölümünde oyuncunun okul içerisinde ilerleyerek öğretmen ve öğrencileri hedef aldığı bir kurgu bulunduğu ifade ediliyor.

TANITIM METİNLERİNDE ŞİDDET VURGUSU

Söz konusu oyunların tanıtım metinlerinde kullanılan ifadelerin de tepki çektiği belirtiliyor. Bazı içeriklerin bir okul saldırısını stratejik başarı gibi sunduğu ve saldırgan karakterleri merkeze alarak şiddeti özendirdiği görülüyor.

Uzmanlar, bu tür içeriklerin özellikle suça eğilimi bulunan bireyler üzerinde tetikleyici bir etki yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

DÜNYADA DA TARTIŞILMIŞTI: “ACTİVE SHOOTER” ÖRNEĞİ

Okul saldırılarını konu alan dijital içerikler daha önce dünya genelinde de tartışma yaratmıştı. 2018 yılında ABD’de piyasaya sürülen “Active Shooter” adlı oyun, benzer bir kurguya sahip olması nedeniyle kurban yakınları ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmişti.

Gelen yoğun eleştirilerin ardından söz konusu oyun dijital platformlardan kaldırılmıştı.