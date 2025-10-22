"İncinmişsin" videosuyla fenomen olmuştu: Kamyonda ölü bulundu!

Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki esnaf, bir kamyonun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek ihbarda bulundu. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kamyonda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VİDEOSU MİLYONLARCA KEZ İZLENMİŞTİ

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, hayatını kaybeden kişinin sosyal medyada "Hasan abi" ismiyle tanınan 42 yaşındaki Hasan Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

Diyaliz hastası olduğu öğrenilen Yılmaz, 4 yıl önce çektiği "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla fenomen haline gelmiş ve videosu milyonlarca kez izlenmişti.

