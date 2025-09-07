"İmralı'nın ayağına gidilmesine sıcak bakmayız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Türkiye'de halkın yüzde 85'inin yoksul olduğunu rakamlarla iddia eden Erbakan, hükümetin Gazze politikasını "kınamaktan ibaret" olarak nitelendirdi ve Meclis komisyonunun İmralı'ya gitmesi halinde komisyondan çekilebileceklerini söyledi.

"HALKIN YÜZDE 85'İ YOKSUL, 10 EMEKLİDEN 7'Sİ ÇALIŞIYOR"

Konuşmasının önemli bir bölümünü ekonomik sorunlara ayıran Erbakan, Türkiye'deki gelir adaletsizliğine ve yoksulluğa dikkat çekti. Erbakan, çarpıcı rakamlarla durumu şöyle özetledi:

"Bugün matematik olarak Türkiye'de halkın yüzde 45'i açlık sınırının altında bir gelire sahip. 'Efendim aç kalmıyorlar'; çünkü sosyal yardımlar var, sadaka var, zekat var, yardımlaşma var. Yoksa matematik olarak elde ettikleri gelir karınlarını doyurmaya yetecek bir gelir değil. Halkın yüzde 85'i yoksul. Bugün bir emekli maaşı açlık sınırının yarısı seviyesindedir. Açlık sınırı 27 bin lirayı geçmiş. Emekli maaşı 14 bin 469 lira seviyesinde. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; bugün Türkiye'de 10 emekliden 7'si çalışma hayatının içerisinde yer almaya devam ediyor. Bu verilere göre 12,2 milyon emeklinin, 8,6 milyonu çalışmaya devam ediyor. Çünkü elde ettiği emekli geliriyle hayatta kalabilmesi, hayatını devam ettirebilmesi mümkün değil."

Yaşam maliyetinin giderek arttığını belirten Erbakan, "Asgari ücret 22 bin lira, yoksulluk sınırının dörtte biri. Bir haneye 2 asgari ücret girse yoksulluk sınırının yarısı kadar bir gelire sahip oluyor. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti ağustos ayı itibariyle 98 bin 775 liraya çıktı. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyup 3 çocuk sahibi olacak olursak, 5 kişilik bir aile için İstanbul'da ayda 125 bin lirayı bulmanız gerekiyor" dedi.

Erbakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 4 milyon 262 bin haneye sosyal yardım yapmasının yaklaşık 20 milyon insanın yardıma muhtaç olduğunun kanıtı olduğunu belirterek, "'Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modeline geçmezseniz Türkiye kurtulamaz, siz de kurtulamazsınız' dedik ama dinlemediler" ifadelerini kullandı.

"İSPANYA BİLE YARDIM ATIYOR, BİZ BİR EKMEK ULAŞTIRAMIYORUZ"

Hükümetin Gazze politikasını da eleştiren Erbakan, somut adımlar atılması gerektiğini şu ifadelerle vurguladı:

"Biz 7 Ekim olayları başladığından itibaren yetki sahibi olan iktidara 'mutlaka adım atmanız, mutlaka bir inisiyatif almanız gerekir. Konuşmayla, kınamayla, lanetlemeyle bu iş olmaz' dedik. Ama maalesef halen daha Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor, bir bildiri yayımlıyor ve dağılıyor. Artık bildiri yayımlamanın, lanetlemenin, uluslararası kuruluşları göreve çağırmanın zamanı çoktan geldi de geçmedi mi? İspanya bile havadan paraşütle yardım atıyor. Biz asırlar boyu Filistin'in hamisi olan bir ecdadın torunları olarak Filistin'e bir ekmek, bir su bile ulaştırmaktan maalesef aciz durumdayız. En azından şu İsrail'i korumaya yarayan Kürecik Radar Üssünü kapat; duruşumuz belli olsun."

MECLİS HEYETİNİN İMRALI'YA GİTMESİNE SERT TEPKİ

Erbakan, Meclis'te kurulan bir komisyonun İmralı'yı ziyaret etme ihtimaline karşı şu ifadeleri kullandı.

"Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu MİT'tir. Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Partili vekiller zaten görüşüyorlar. Söyleyecekler bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine sıcak bakmayız. Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündeme alırız."

Erbakan, konuşmasının sonunda Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Kongresi'nin kasım ayında Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini de duyurdu.