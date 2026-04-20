İmamoğlu'nun tahliye öncesi isteğini babası açıkladı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, yakın zamanda tahliye beklemediğini ifade ederken, oğlunun herkes tahliye olmadan kendisinin tahliye olmasını istemediğini aktardı.

Türkiye'nin en büyük davalarından birisi olarak gösterilen İBB Davası kapsamındaki yargılamalar Silivri'de görülmeye devam ediyor. Davada yargılanan isimlerden birisi de İmamoğlu'nun 78 yaşındaki babası Hasan İmamoğlu ve torunu Selim İmamoğlu.

Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, 23 günü geride kalan duruşmalarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'İYİ ŞEYLER OLMUYOR'

Duruşmalardaki savunmalarla her şeyin ortada olduğunu ifade eden Hasan İmamoğlu önemli olanın anlatılanların gerekli makamlar tarafından kabul edilmesi olduğunu belirtti:

"Bir şeyler oluyor ama iyi şeyler olmuyor. İnsan ona üzülüyor. Ekrem için, (Koruma Müdürü) Mustafa Akın için "çok güzel savunma yaptı" diyorlar. Evet, her şey ortada... İyi, güzel ama anlatılan gerçekleri kabul etmesi gereken makam kabul edecek mi? Bizim hiçbir korkumuz yok. Çünkü suçu olmayan insanlar korkusuz olur, cesaretli olur. Duruşma salonunda da herkeste bu cesareti, korkusuzluğu görüyoruz. Müthiş bir şey var orada, coşku var herkeste."

İmamoğlu 'sessiz kalanlara' seslendi: "Çaresizliğiniz sizin olsun ancak unutmayın..."İmamoğlu 'sessiz kalanlara' seslendi

EKREM İMAMOĞLU İÇİN: HERKES O KADAR CESUR OLAMAZ

Hasan İmamoğlu, duruşmalarda verdiği ifadelerle herkesin Ekrem İmamoğlu kadar cesur olamayacağının altını çizerken ülkede hukuk olmadıktan sonra yapılacak bir şeyin de olmadığını söyledi.

İmamoğlu'na bugüne kadar sırf yaptığı savunmalar nedeniyle 2 ayrı soruşturma açıldı. Bu durumu 'gerekli cevabı veriyor' diye yorumlayan Hasan İmamoğlu, "Bir gün savcının bir hareketi oldu. Bana göre çok yanlış bir hareketti. "Bana bakarak konuşma" gibi sözleri sarf etti. Açıkçası hakimler gayet iyi, toleranslı, tutumları iyi. "Ekrem Bey'e su verin" dedi mesela. Hakimler için bir şey diyemem. Ancak savcılar... Mesela geçen yine bir tanesi "Haddini aşıyorsun, haddini aşarsanız haddinizi bildiririz" gibi laflar etti. Bunlar savcılara yakışmayan hareketler...

Ekrem Bey gerekli cevabı vermiştir... Veriyor. Hem de yüklü yüklü veriyor. Ama dedim ya esas verilen cevabı başkalarının duyması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN TAHLİYE ÖNCESİ TEK İSTEĞİ

Hasan İmamoğlu, yakın zamanda tahliye beklemediğini kaydederken Ekrem İmamoğlu'nun da herkes tahliye olmadan tahliye olmak istemediğini söyledi:

"Herkes kendisine göre bir yorum yapıyor ama ben yakında bir tahliye beklemiyorum. Zaten Ekrem de herkes tahliye olmadan kendisinin tahliye olmasını istemiyor. Bu konuda, vicdani bir sorumluluk taşıyor. Haklı olduğunu düşünüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
