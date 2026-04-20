İmamoğlu'nun tahliye öncesi isteğini babası açıkladı

Türkiye'nin en büyük davalarından birisi olarak gösterilen İBB Davası kapsamındaki yargılamalar Silivri'de görülmeye devam ediyor. Davada yargılanan isimlerden birisi de İmamoğlu'nun 78 yaşındaki babası Hasan İmamoğlu ve torunu Selim İmamoğlu.

Saygı Öztürk'e konuşan Hasan İmamoğlu, 23 günü geride kalan duruşmalarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'İYİ ŞEYLER OLMUYOR'

Duruşmalardaki savunmalarla her şeyin ortada olduğunu ifade eden Hasan İmamoğlu önemli olanın anlatılanların gerekli makamlar tarafından kabul edilmesi olduğunu belirtti:

"Bir şeyler oluyor ama iyi şeyler olmuyor. İnsan ona üzülüyor. Ekrem için, (Koruma Müdürü) Mustafa Akın için "çok güzel savunma yaptı" diyorlar. Evet, her şey ortada... İyi, güzel ama anlatılan gerçekleri kabul etmesi gereken makam kabul edecek mi? Bizim hiçbir korkumuz yok. Çünkü suçu olmayan insanlar korkusuz olur, cesaretli olur. Duruşma salonunda da herkeste bu cesareti, korkusuzluğu görüyoruz. Müthiş bir şey var orada, coşku var herkeste."

İmamoğlu 'sessiz kalanlara' seslendi

EKREM İMAMOĞLU İÇİN: HERKES O KADAR CESUR OLAMAZ

Hasan İmamoğlu, duruşmalarda verdiği ifadelerle herkesin Ekrem İmamoğlu kadar cesur olamayacağının altını çizerken ülkede hukuk olmadıktan sonra yapılacak bir şeyin de olmadığını söyledi.

İmamoğlu'na bugüne kadar sırf yaptığı savunmalar nedeniyle 2 ayrı soruşturma açıldı. Bu durumu 'gerekli cevabı veriyor' diye yorumlayan Hasan İmamoğlu, "Bir gün savcının bir hareketi oldu. Bana göre çok yanlış bir hareketti. "Bana bakarak konuşma" gibi sözleri sarf etti. Açıkçası hakimler gayet iyi, toleranslı, tutumları iyi. "Ekrem Bey'e su verin" dedi mesela. Hakimler için bir şey diyemem. Ancak savcılar... Mesela geçen yine bir tanesi "Haddini aşıyorsun, haddini aşarsanız haddinizi bildiririz" gibi laflar etti. Bunlar savcılara yakışmayan hareketler...

Ekrem Bey gerekli cevabı vermiştir... Veriyor. Hem de yüklü yüklü veriyor. Ama dedim ya esas verilen cevabı başkalarının duyması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN TAHLİYE ÖNCESİ TEK İSTEĞİ

Hasan İmamoğlu, yakın zamanda tahliye beklemediğini kaydederken Ekrem İmamoğlu'nun da herkes tahliye olmadan tahliye olmak istemediğini söyledi: