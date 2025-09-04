İmamoğlu'nun diploma davasında yeni gelişme

İmamoğlu'nun diploma davasında yeni gelişme
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili açılan davanın duruşma günü ve yeri değişti.

23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması hakkında açılan davanın duruşma günü bir gün ileriye alındı.

DAVANIN GÜNÜ VE YERİ DEĞİŞTİ

İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının iptaliyle birlikte 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla dava açılmıştı. Dava kapsamında tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti.

Söz konusu davanın duruşması, gazeteci Muratcan Altıntoprak'ın belirttiğine göre 11 Eylül Perşembe gününden 12 Eylül Cuma gününe alındı.

Öte yandan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesi beklenen duruşma Silivri'deki Cezaevi'ne alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

