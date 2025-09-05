İmamoğlu'ndan Köseler'in tahliyesine ilk tepki

İmamoğlu'ndan Köseler'in tahliyesine ilk tepki
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında açıklama yaptı. Köseler'in tahliye edilmesinin sevindirici bir haber olduğunu belirten İmamoğlu, "Tutuklu yargılamanın hukuk sistemimize verdiği zarar göz önüne alınmalıdır." dedi.

CHP'nin tutuklu seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliye edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kararın sevinidirici olduğunu belirten İmamoğlu, açıklamasında tutuklu yargılamanın verdiği zarardan bahsetti.

İMAMOĞLU'NDAN KÖSELER'İN TAHLİYE EDİLMESİNE İLK TEPKİ

3 Mart'ta tutuklanan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 4 Eylül'de mahkemenin verdiği kararla tahliye edildi.

Köseler ile birlikte tutuklu yargılanan 12 kişi daha tahliye oldu. Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tahliye kararının sevindirici olduğundan bahsederek, "Tutuklu yargılamanın hukuk sistemimize verdiği zarar göz önüne alınmalıdır." dedi.

yeni-proje-3.jpg

"TUTUKLU YARGILAMANIN VERDİĞİ ZARAR GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR"

"Yargıya değil adaletsizliğe karşıyız. En başından beri ifade ettiğimiz gibi her belediye başkanı hesap vermek zorundadır ve yargılanabilir. Ancak aslolan tutuksuz yargılama ve masumiyet karinesidir." diyen Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"190 gündür tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler ve çalışma arkadaşlarının tahliye edilmesi sevindiricidir. Ancak tutukluluğun cezalandırma aracı değil bir tedbir olduğu unutulmamalı, tutuklu yargılamanın hukuk sistemimize verdiği zarar göz önüne alınmalıdır. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in bir an önce görevinin başına dönmesini diliyor, tutuklu bulunan diğer bütün belediye başkanlarımızın, bürokratların ve çalışma arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerekliliğini tekrar hatırlatıyorum."

ekran-alintisi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
