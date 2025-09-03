İmamoğlu'ndan kandil mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından kandil mesajı yayınladı.

İmamoğlu, kandil mesajında şunları söyledi:

"Bu kutlu gecenin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini dilerim. Tüm dualarımız kardeşlik, dayanışma, adalet ve iyilikte birleşsin. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun."