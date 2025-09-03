İmamoğlu'ndan kandil mesajı
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Mevlit Kandilini kutladığı bir mesaj yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi sosyal medya hesabından kandil mesajı yayınladı.
İmamoğlu, kandil mesajında şunları söyledi:
"Bu kutlu gecenin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini dilerim. Tüm dualarımız kardeşlik, dayanışma, adalet ve iyilikte birleşsin. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun."