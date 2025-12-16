İmamoğlu'ndan ekibine ilk tebrik

Yayınlanma:
CHP'nin yeni dönem stratejisinde yeni atılan adımlar arasıdna Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin yapısında da değişiklikler yer alırken CAO Yürütme Kurulu adı altında çalışacak isimler belli oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ekibine ilk tebrik CAO hesabından geldi.

CHP yeni dönem stratejisi duyururken "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu"nun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yeni yapılanmanın gerekçeleri, görev alacak isimler ve çalışma takvimi belli olurken 2 yıldır uygulanan gölge bakanlık yapılanması; parti programı çalışmalarının tamamlanması ve hükümet programı hazırlıklarının başlaması üzerine yeni bir modele dönüştürüldü.

Dönüşümün mevcut bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, "yeni ve icracı bir yapı" oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve bunları kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturuldu.

İMAMOĞLU'NDAN EKİBİNE İLK TEBRİK

CAO Yürütme Kurulu üyelerinin isimlerinin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ekibine ilk tebrik mesajı geldi.

CAO sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu'nun şu sözleri paylaşıldı:

"Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek, önemli bir değişimi yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz.

CAO Yürütme ve Koordinasyon Kurullarında görev alan tüm yol arkadaşlarımı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

CAO YÜRÜTME KURULU VE GÖREV DAĞILIMI

CAO Yürütme Kurulu’nda görev yapacak isimler ve sorumlu oldukları politika alanları şu şekilde belirlendi:

  • Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun
  • Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale
  • Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç
  • Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota
  • İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan
  • Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen
  • Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş
  • Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek
  • Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala
  • Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe
  • Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu
  • Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu
  • Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
  • Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

