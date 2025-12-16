CHP yeni dönem stratejisi duyururken "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu"nun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yeni yapılanmanın gerekçeleri, görev alacak isimler ve çalışma takvimi belli olurken 2 yıldır uygulanan gölge bakanlık yapılanması; parti programı çalışmalarının tamamlanması ve hükümet programı hazırlıklarının başlaması üzerine yeni bir modele dönüştürüldü.

Dönüşümün mevcut bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, "yeni ve icracı bir yapı" oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve bunları kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturuldu.

CAO Yürütme Kurulu üyelerinin isimlerinin belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ekibine ilk tebrik mesajı geldi.

CAO sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu'nun şu sözleri paylaşıldı:

"Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek, önemli bir değişimi yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz.

CAO Yürütme ve Koordinasyon Kurullarında görev alan tüm yol arkadaşlarımı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."