İmamoğlu'ndan 'demokrasi, adalet ve cesaret' mesajı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu (International)" adlı hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'daki vatandaşlara seslenerek, "Biliyorum ki kalbinizin ve aklınızın bir parçası her zaman burada, Türkiye'de. İnanın, bizimki de her zaman sizinle" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, ülkenin sadece sınırlarla tanımlanmadığını, inanç, sevgi ve umutla bir arada tutulduğunu belirtti.

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Tüm vatandaşlarıma, Avrupa'da yaşayan arkadaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum; biliyorum ki kalbinizin ve aklınızın bir parçası her zaman burada, Türkiye'de. İnanın, bizimki de her zaman sizinle. Çünkü bu ülke sadece sınırlarla tanımlanmıyor. İnanç, sevgi ve umutla bir arada tutuluyor. Sesimin Avrupa'nın kalbine ulaştığını ve sizin kalbinizde yankılandığını biliyorum. Bu zor zamanlarda bize üç kelime rehberlik ediyor: demokrasi, adalet ve cesaret. Bu değerler birbirini destekliyor ve güçlendiriyor. Bugün, demokrasi ve adalet için sesimizi yükseltmenin ötesine geçmeli ve demokratik haklarımız elimizden alındığında, adaletsizlik kök saldığında konuşma cesaretini bulmalıyız. Avrupa Birliği'nin kendisi de bu cesaret üzerine inşa edildi; savaşlardan yorulmuş ulusların barışı, özgürlüğü ve insan onurunu savunmak için bir araya geldiği cesaret. Tıpkı onlar gibi, biz de birbirimize tutunacağız ve demokrasi, adalet ve cesaret yolumuzu aydınlatırken, Türkiye'nin geleceğini birlikte şekillendireceğiz.

BRÜKSEL'DE TARİHİ MİTİNG

İmamoğlu'nun paylaştığı video, CHP'nin ilk yurt dışı mitingi olan ve "Ekrem İmamoğlu'na özgürlük" ve erken seçim talebiyle Brüksel'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" etkinliğinden görüntüler içeriyor. Avrupa'nın dört bir yanından gelen Türk vatandaşlarının yoğun katılım gösterdiği miting, Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan Jean Rey Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Videoda yer alan konuşmalardan birinde Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella, "Avrupa'nın başkentinden haykırıyorum. Sizin mücadeleniz, bizim mücadelemiz. Değerleriniz bizim değerlerimiz, rakipleriniz bizim rakiplerimiz ve geleceğiniz bizim geleceğimiz. Yaşasın Türkiye. Her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in coşkulu konuşmasına da yer verildi. Özel, mitingde yaptığı konuşmada, "Biz buraya dertleşmeye, konuşmaya, güç almaya, güç vermeye, dosta geldik, dosta sarılmaya geldik. Sizlere sarılmaya geldik. Biz olduğumuz yerde dimdik duruyoruz. Biz Türkiye ittifakıyız. Diplomayı iptal ettiriyorlar. Bunun Almancaya tercümesi yok. İngilizceye, Fransızcaya tercümesi yok. Bunu uzun anlatmak lazım. İyi anlatmak lazım. Ekrem Bey'in tek suçu Erdoğan'ı yenmektir. O yüzden diploması iptal edilmiştir diye anlatmak lazım. Darbeye uğrayan kendi olunca dünyadan dayanışma bekliyor. Darbeyi kendi yapınca bunu dünyaya anlatmayın diyor. Vallahi de anlatacağım, billahi de anlatacağım. Bir adım geri durmayacağım. And olsun ki biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.