İmamoğlu İBB Davası’ndaki “bantlama” tartışmalarına yanıt verdi!

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası’ndaki “bantlama” tartışmalarına ilişkin açıklama yaparak ''Dünyada bir bantlama üzerinden hapis yatan, hem de 12 ay, hem de karar alınmadan hapis yatan bir Allah'ın kulu var mıdır?'' sorusunu yöneltti.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasındaki 'bantlama' tartışmalarına yanıt verdi.

Tutuklu korumalarının geçtiğimiz gün davada yaptığı savunmalara ilişkin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli hesabından bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, ''Dünyada bir bantlama üzerinden hapis yatan, hem de 12 ay, hem de karar alınmadan hapis yatan bir Allah'ın kulu var mıdır?'' ifadelerine yer verdi.

“DENİLİYOR Kİ CUMHURBAŞKANI OLMAN YASAK”

“Ben emin değilim. Ben olmadığını düşünüyorum” diyen İmamoğlu, “İşte baba, oğul, çoluk çocuk, koruma, şu, bu... Yani deniyor ki “Ekrem; doğman yasak, yaşaman yasak, üniversite bitirip diploma alman yasak, seni kollamak korumak yasak, senin mahremini düzenlemek yasak, senin şoförün olmak, arabanı kullanmak yasak, belediye başkanı olman yasak, cumhurbaşkanı olman zaten yasak...” sözlerini sarf etti.

imamoglu2.webp

“BENİM CİĞERİMİN NASIL YANDIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?”

İmamoğlu, açıklamasının devamında “Böyle bir nizamname üzerinden bir iftiraname düzenlenmiş ve önümüze konulmuştur. Bunun ifşa edilmesi de şarttır.” diyerek “Benim canımın ciğerimin nasıl yandığını biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu’nun koruması olduğu için, 12 aydır hiç maaş almayan, 2 çocuk babası bir insan burada.” ifadelerini kullandı.

“Sağdan sola mı yapıştırdınız, soldan sağa mı yapıştırdınız diye sormak isterim” sözlerini sarf eden İmamoğlu, “Sağdan sola, soldan sağa milyon kere TRT’de, şurada burada, Savcılığın elinde durması gereken görüntü niye görüntülendiyse, benim de bu soruyu sormam o kadar makbuldür.” açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

