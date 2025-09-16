İmamoğlu 'Asla vazgeçmeyeceğiz' diyerek çağırdı
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları yarın Bahçelievler'de yapılacak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine çağırdı.
CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 180'inci günüde Bahçelievler'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenleyecek.
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, yarın(17 Eylül Çarşamba) saat 20.30'da CHP Lideri Özgür Özel'in katılımıyla düzenlecek mitin için yurttaşlara çağrı yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu şunlara yer verdi:
"Bizim başımız dik, alnımız açık. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bahçelievler’de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum."