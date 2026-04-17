İlk ve ortaöğretim bursluluk sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul’da erişime açıldı.

İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları başladı

GİRİŞ YERİ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, resmî ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik 26 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklenerek, okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.

MÜHÜRLENDİĞİNDEN EMİN OLUN!

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. (DHA)