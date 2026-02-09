Kılavuza göre İOKBS başvuruları 9 Şubat 2026’da başladı, 11 Mart 2026’da sona erecek.

Başvurusu alınan öğrenciler için işlemler okul müdürlüğü tarafından sistem üzerinden yürütülecek ve başvuruların 13 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar okul müdürlüklerince onaylanması gerekecek.

Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınacak.

Başvuru sürecinde veli; öğrencinin başvuru şartlarını taşıması hâlinde okul müdürlüğüne gerekli evraklarla müracaat ederek başvuru işleminin yapılmasını sağlayacak.

Başvuru esnasında öğrencinin adı-soyadı, doğum bilgileri, sınıfı, özel eğitim ihtiyacı/tedbir bilgisi gibi kayıtların doğru olduğundan emin olunması istenir.

İOKBS 2026 BAŞVURU KILAVUZU

KKTC ve yurt dışı başvurularında süreç, öğrencinin e-Okul’a kayıt durumuna göre değişiyor.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler başvurularını doğrudan sistem üzerinden yapabiliyor.

KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla, eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru gerçekleştiriyor.

Yurt dışında e-Okul’a kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler içinse önce denklik işlemlerinin tamamlanması gerekiyor; ardından EK-2 formu ile başvuru yapılması öngörülüyor.

Bu kapsamda evrakların ilgili birimlere süresi içinde iletilmesi ve kılavuzda belirtilen adrese zamanında ulaştırılması isteniyor.

İOKBS BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname

Beyannameye esas olacak şekilde velinin (ve çalışıyorsa eşinin) 2025 yılı 12 aylık toplam gelirini gösteren belge (çalıştığı/çalışmadığı aylar dahil)

Bakmakla yükümlü olunan anne-baba/diğer kişiler için gerekli olabilecek beyanlar/mahkeme kararı örnekleri (duruma göre)

Aile bireylerinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi beyanı

“Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler” durumlarını belgelediğinde EK-1 istenmeyebilir.

2026 İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerde, kılavuzda yer alan temel şartlar özetle şöyle:

T.C. veya KKTC vatandaşı olmak

Mevzuatta yer alan kayıt ve kabul şartlarını taşımak

Ortaokulların (resmî/özel, imam hatip ortaokulu, özel eğitim ortaokulu) 5-8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak

Sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak

Gelir şartını sağlamak (maddi imkân yetersizliği kriteri)

KİMLER 2026 İOKBS BURSUNA BAŞVURAMAZ?

Kılavuza göre Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamaz.

2026 İOKBS İÇİN GELİR SINIRI VAR MI?

Evet, İOKBS’de gelir sınırı var. Kılavuza göre, ailenin bir önceki mali yıla (2025) ait yıllık toplam gelirinden hesaplanan fert başına düşen net gelir, 2026 mali yılı için belirlenen 250.000 TL’yi aşmamalı.

Gelir tespitinde velinin (çalışıyorsa eşinin) 2025 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belgeler ile bakmakla yükümlü olunan kişilerle ilgili beyan/karar gibi evraklar isteniyor ve 2025’te elde edilen tüm gelirler dikkate alınıyor.

“Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler” ise bu durumlarını belgeledikleri takdirde EK-1 beyannameyi sunmadan işlem yapabiliyor.

2026 İOKBS KONTENJANLARI

2026 İOKBS kontenjanları şu şekilde:

%10: Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler

%5: MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarda görev yapan (kadrolu/sözleşmeli) öğretmenlerin, emekli öğretmenlerin veya vefat eden öğretmenlerin çocukları

%5: Ailesinin yaşadığı yerde ilgili okul türü bulunmayan öğrenciler

%80: Diğer öğrenciler

2026 İOKBS SINAVI NASIL OLACAK? KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2026 İOKBS tek oturum olarak uygulanacak. Sınav 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak; adayların 09.30’da sınav binasında hazır bulunmaları isteniyor.

Soru sayısı: 80 soru (tüm sınıf seviyelerinde, 4 seçenekli )

Süre: 100 dakika

Sınav saati: 10.00 (tek oturum)

Binada hazır olma: 09.30

Sınava gelirken fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi zorunlu. Ayrıca yanınızda koyu siyah-yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunmalı. Geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giriş yapılmaz; kılavuza göre bazı durumlarda geçici kimlik belgesiyle giriş imkânı da yer alıyor.

İOKBS 2026 SINIFLARA GÖRE DERS VE SORU DAĞILIMI

5-7’nci sınıflar: Türkçe 20, Matematik 20, Fen 20, Sosyal 20

8'inci sınıflar/hazırlık: Türkçe 20, Matematik 20, Fen 20, Sosyal Bilimler 20

9-11'inci sınıflar: Türk Dili Ve Edebiyatı 20, Matematik 20, Fen (Fizik-Kimya-Biyoloji) 20, Sosyal Bilimler (Tarih-Coğrafya-DKAB) 20

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce yayımlanacak. Belge okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak mühürlenip onaylanacak ve öğrenciye teslim edilecek.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İKOBS'NA GİREBİLİR Mİ?

Özel eğitim ihtiyacı/yetersizlik durumuna göre öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri uygulanır. Süreç; rehberlik araştırma merkezleri üzerinden tedbir tanımlanması, bilgilerin sisteme işlenmesi ve sınav günü uygulanacak hizmetlerin belirlenmesi adımlarını içerir. (Örneğin tek kişilik salon, ek süre gibi ihtimale göre değişen uygulamalar.)

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri talep edilmesi halinde sınav sonuç belgesini sistemden alıp onaylayarak veliye verebilecek.

İOKBS NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına itiraz işlemleri, ilgili yayımlanma tarihinden itibaren en geç 5 takvim günü içinde yapılabilecek.

Başvurular, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak iletilebilecek.

İtirazın incelenebilmesi için belirtilen bankalara KDV dâhil 75 TL itiraz ücreti yatırılması gerekir.

Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmaz; eksik bilgi/dekontsuz dilekçeler işleme alınmayabilir.

İOKBS SINAVI NE ZAMAN GEÇERSİZ SAYILIR?

Kılavuza göre; örneğin geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi, başkasının yerine sınava girilmesi, yasaklı eşyalarla sınava girilmesi gibi durumlarda sınav geçersiz sayılabilir.

İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENİR?

Bursluluk sınavını kazanarak okula kayıt yaptıran öğrenciler için burs ödemeleri, ilgili yönetmelik hükümlerine göre kayıt tarihini izleyen Ekim ayı başından itibaren başlıyor. Parasız yatılılığa yerleştirilen öğrencilerin ayrıca burs alamayacak.