İktidar vekilleri de muhalefetin dediğine geldi: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyorlar

Vatandaşın demokratik katılımının merkezi olan TBMM'nin artık etkisizleştiği, 'ülkeye makas değiştirecek projelerden, reform niteliğindeki düzenlemelerden, vatandaşın sevinçle izlediği yasa çalışması yapmaktan uzaklaştığı' ve vekillerin de artık bu durumdan rahatsız oldukları konuşulmaya başlandı.

TBMM'nin tıkanıklık yaşadığı ve artık iktidarın geçmişte yaptığı hataları düzeltme, eksik olanı giderme, bir gruba avantaj sağlama, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yasaları tadil etme amacı taşıdığı Ankara kulislerinde konuşulurken Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP vekillerinin de durumdan şikayetini aktardı.

İKTİDAR VEKİLLERİ DE MUHALEFETİN DEDİĞİNE GELDİ

TBMM'nin sanki iktidar mensuplarının muhalefete katlanmak zorunda oldukları yer muamelesi gördüğü Ankara kulislerinde konuşulurken sorunlara yönelik önerilerin dikkate alınarak ‘ortak yasama yapma kültürünün’ çoktan yok olduğu düşünülüyor. Ankara'daki bu inançsızlık iktidar mensubu milletvekillerinde de yer alırken hiçbirinin yasama sürecine dahil edilmemesi huzursuzluk yarattı.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra milletvekillerinin hiçbir ağırlığı kalmadı' görüşü iktidar kanadında da hakim olurken içeriğini bilmedikleri yasa tekliflerine imza atıyorlar. Babacan'ın aktardığına göre; sorduğunuzda da ‘gruptan aradılar, gittik imza attık’ diyorlar. Tek işlevleri, hasta seçmene doktor randevusu ayarlayıp, tayin, atama ve iş bulma takibi yapmak.

Sayıştay'ın denetim gücünün de sınırlanması bu görüşü desteklerken 'Yerindelik denetimi yapamazsınız’ diye yıllar önce yapılan düzenlemeyle müfettiş raporlarına denetim getirildi, yönetimin onaylamadığı raporlar Meclis’e gönderilmedi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ise tamamen işlevsiz kaldı. Muhalefet milletvekillerinin en büyük denetim aracı olan yazılı soru önergeleri artık birer boş metne dönüştü.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ İSTİYORLAR

Ankara'daki ruh halini aktaran Babacan'ın aktardığına göre iktidar vekilleri de faturayı AKP dönemiyle getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kesti.

Babacan'ın aktardığına göre vekiller değişim istiyor. Yazının o kısmı şu şekilde: