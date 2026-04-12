İki yavru kedi kalp masajıyla yaşama tutundu

Düzce'de su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Vatandaşların dikkati sayesinde sudan çıkarılan kediler, Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde su kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ve kalp masajı sayesinde yaşama tutundu.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp bölgesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüşe çıkan bir babaanne ve torunu, kanal çevresinden gelen sesler üzerine bölgeyi kontrol etti. Sesleri takip eden ikili, iki yavru kedinin su kanalına düştüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İKİ YAVRU KEDİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Suda yaşam mücadelesi veren yavru kedileri bulundukları yerden çıkaran itfaiye erleri, durumu kritik olan hayvanlara vakit kaybetmeden kalp masajı uyguladı. Ekiplerin çabası sonucu iki yavru kedi yeniden hayata döndürüldü.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yavru kediler, Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’ne götürüldü. Konukevinde veteriner muayenesinden geçirilen kediler, kurulandıktan sonra vücut ısıları normal seviyeye getirilerek tedavi ve gözetim altına alındı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

