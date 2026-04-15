İki grup birbirine girdi: Laf atma kavgasında av tüfeği çıkardı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre “laf atma” meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek av tüfeği, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

'LAF ATMA' KAVGASI

İddiaya göre, iki grup arasında “laf atma” meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir arbedeye dönüştü. Taraflar arasında av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada Ömer Faruk D. ile Mustafa E. av tüfeğiyle vurularak, Şükrü G. bıçaklanarak, Dursun G. ise sopayla darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, kavgaya karışan diğer kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)