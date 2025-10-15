İki araç arasında sıkışarak ölmüştü: 9 yaşındaki Berat Efe'nin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu

Kaza, 2 Şubat gecesi saat 23.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunun Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mersin'den Kayseri'ye tatil için gelen Enes Geldi ve ailesi, dönüş yolunda mola vermek amacıyla 10 BJ 949 plakalı hafif ticari araçlarını yol kenarına park etti. Aile araçta otururken, çocukları Ensar ve kardeşi Berat Efe Geldi dışarı çıkarak aracın arkasına geçti. Tam bu sırada, Durdu Polat yönetimindeki 50 KF 250 plakalı otomobil, hem park halindeki hafif ticari araca hem de o esnada aracın arkasında bulunan Berat Efe Geldi'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde, iki araç arasında sıkışan küçük Berat Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Durdu Polat ise hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında beklediği sırada otomobilin hızla gelerek arkadan çarptığı ve Berat Efe'nin iki araç arasında sıkıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, kazanın hemen ardından araçtan inen ailenin, yerde yatan çocuklarına doğru koştukları anlar da bulunuyor.

Kazanın ardından küçük Berat Efe gözyaşları arasında toprağa verilirken, sürücü Durdu Polat tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVANIN KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Durdu Polat hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Durdu Polat hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen Berat Efe Geldi’nin şikayetçi ailesi de hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Polat, savunmasında, "Her gün vicdan azabı çekiyorum. Reflektör konulmamıştı. Karşı taraf yol üzerine aracını park etmiş vaziyette bekliyordu. Uyarıcı bir işaret yoktu. Arkamdan araçlar gelince direksiyonu hafif sağa doğru kırdım. Fark ettiğimde kurtarmak için sola doğru direksiyonu çevirsem de bir anda kaza yaşandı. Bir kusurum olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Kazada hayatını kaybeden Berat Efe'nin ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucunda tutuklu sanık Durdu Polat’ı, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve ehliyetine de 2 yıl 6 ay süre ile el konulmasına hükmetti.