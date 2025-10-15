İçişleri Bakanlığı Serdar Öktem için harekete geçti: Sinan Ateş ayrıntısı dikkat çekti

Yayınlanma:
Şişli'de aracında seyir halindeyken öldürülen Serdar Öktem cinayetinin araştırılması için İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. İstanbul'da iş başı yapan müfettişlerin Sinan Ateş olayını araştıran müfettişler olması dikkat çekti.

MHP’li avukat ve aynı zamanda eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi dosyasında sanık olan avukat Serdar Öktem geçtiğimiz günlerde aracının içinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanlığı Öktem’e yönelik suikast sonrasında harekete geçti.

T24'ün haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan iki müfettiş İstanbul’da görevlendirildi.

Daltonlar adlı suç örgütünün hedefi olduğu anlaşılan Avukat Öktem’in öldürülmesi sürecinde dli ve idari ihmal olup olmadığının müfettişler tarafından inceleneceği belirtildi.

Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Öldürmeye böyle gelmişlerSerdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Öldürmeye böyle gelmişler

Serdar Öktem suikastının anatomisiSerdar Öktem suikastının anatomisi

SİNAN ATEŞ OLAYINI ARAŞTIRAN MÜFETTİŞLER

Araştırma sırasında kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalar ve bilgileri takip edecek olan müfettişler aynı zamanda Öktem’e yönelik saldırı ihbarı ve planı sonrasında alınan koruma önlemleri ve konuya ilişkin yapılan idari işlemlerin detaylarını takip edecek.

Öte yandan, görevlendirilen müfettişlerin daha önce Sinan Ateş olayını araştıran müfettişler olması dikkat çekti.

Müfettişlerin araştırmaları sonrasında olayda adli veya idari işlemlerde ihmallerin tespit olup olmadığına dair rapor Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

