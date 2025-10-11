Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Öldürmeye böyle gelmişler

İstanbul Zincirlikuyu'da 6 Ekim saat 16.15 sıralarında Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik süikast davasında hapis yatan avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odayeri mevkiinde durduruldu.

Taksiden inerek ağaçların arasından kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K, M.B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HÜCRE EVİNDEN ÇIKTIKLARI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenecek saldırı öncesi şüphelilerin Esenyurt'taki hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 şüphelinin park halindeki beyaz bir otomobile bindiği görülüyor. Ardından da araçla sokaktan, cinayeti gerçekleştirecekleri diğer bir araca bilmek için ayrılıyorlar.