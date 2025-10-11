Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Öldürmeye böyle gelmişler

Yayınlanma:
Güncelleme:
Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP'li Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Öktem'e saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden çıktığı anlar görünüyor.

İstanbul Zincirlikuyu'da 6 Ekim saat 16.15 sıralarında Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yönelik süikast davasında hapis yatan avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odayeri mevkiinde durduruldu.

serdar-oktem.jpg

Taksiden inerek ağaçların arasından kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y.K, M.B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HÜCRE EVİNDEN ÇIKTIKLARI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenecek saldırı öncesi şüphelilerin Esenyurt'taki hücre evinden çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 5 şüphelinin park halindeki beyaz bir otomobile bindiği görülüyor. Ardından da araçla sokaktan, cinayeti gerçekleştirecekleri diğer bir araca bilmek için ayrılıyorlar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Siyaset
Son dakika | Mansur Yavaş'tan soruşturma açıklaması: İzne gerek yok ifadeye hazırım
Son dakika | Mansur Yavaş'tan soruşturma açıklaması: İzne gerek yok ifadeye hazırım
DEM Partili Oluç Erdoğan sorusunu yanıtladı! "Resepsiyondaki fotoğraf kurmaca mıydı?"
DEM Partili Oluç Erdoğan sorusunu yanıtladı! "Resepsiyondaki fotoğraf kurmaca mıydı?"