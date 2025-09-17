'İçiciyim' demek kurtarmadı: Gülerek cezaevini boyladı

2 bin 100 adet hap ve 200 paket kaçak sigarayla yakalanan 75 yaşındaki adamı 'içiciyim' demek kurtarmadı. Gözaltına alındıktan soran Başsavcılığın yeniden gözaltı kararı çıkardığı adam bu kez gülerek cezaevini boyladı.

Aydın'ın Efeler'de evinde binlerce sentetik hap ve yüzlerce kaçak sigara ele geçirilen adamın ifadesi şaşırttı. İfadesinde "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savunan adam ikinci gözaltı kararının ardından tutuklandı.

'İÇİCİYİM' DEMEK KURTARMADI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi’nde oturan Ali Paşaoğlu'nun (75) evinde uyuşturucu hap ve kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Şüphelinin evine, 11 Eylül'de operasyon düzenlendi.

iciciyim-demek-kurtarmadi-gulerek-cezaevini-boyladi-2-001.jpg

Evde yapılan aramada; 2 bin 100 adet sentetik hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi; Paşaoğlu, gözaltına alındı. Paşaoğlu'nun daha önce de benzer suçtan gözaltına alındığı, o operasyonda da evinde 800 adet sentetik hap ele geçirildiği belirtildi.

GÜLEREK CEZAEVİNİ BOYLADI

Paşaoğlu ifadesinde, "Raporum var, ben içiyorum bunları" diyerek kendisini savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Paşaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

iciciyim-demek-kurtarmadi-gulerek-cezaevini-boyladi-5.jpg

Karara Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz etti. Bugün yeniden gözaltına alınan Paşaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

